Naakte spookrijder gaat over de kop in Melsele, bestuurder met ernstige verwondingen overgebracht naar ziekenhuis

Naakte spookrijder gaat over de kop in Melsele, bestuurder met ernstige verwondingen naar ziekenhuis — © Ivan Elegeerts

Op de Keetberglaan, in de Waaslandhaven op het grondgebied van Melsele, deed zich in de nacht van vrijdag op zaterdag een bizar ongeval voor.

Een voertuig, met Poolse nummerplaat, ging er ter hoogte van de wegversmalling over de kop. Het ongeval gebeurde op amper vijfhonderd meter van de brandweerkazerne. De hulpdiensten waren dan ook zeer snel ter plaatse. In de wagen troffen ze een volledig naakte bestuurder aan die uit het voertuig bevrijd moest worden. Hij werd vervolgens met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Mogelijk was de man onder invloed van drank of drugs, of verkeerde hij in een psychose.

Gezien de bestuurder ettelijke honderden meters aan het spookrijden moet zijn geweest mocht het een wonder heten dat er geen andere voertuigen bij de crash betrokken raakten. Het ongeval gebeurde aan de oversteekplaats waar op 25 juli vorig jaar een dodelijk ongeval met een jonge fietsster gebeurde. Niet veel later werd beslist om de fietsoversteekplaats drastisch aan te pakken om zo de veiligheid te verhogen. Zo werd de oversteekplaats zo’n honderd meter verplaatst, werd de snelheid er verlaagd van 70 naar 50 kilometer per uur en werd de rijbaan er versmald van twee naar één rijstrook.

(Ivan Elegeerts)