Jan Vertonghen geeft kinderen in ziekenhuis van Luik kans om te sporten: “Ik wilde iets doen voor de kinderen met wat minder geluk”

Vrijdag speelt Vertonghen met de Rode Duivels tegen Nederland, vandaag was de recordinternational in Luik voor zijn foundation. — © AFP

Kinderen laten spelen, sporten en de wereld ontdekken, zelfs als ze in het ziekenhuis verblijven. Dat is waar de Jan Vertonghen Foundation voor staat. “We willen kinderen wat afleiding van de vier muren van hun ziekenhuiskamer geven door hen te laten sporten”, lichtte Vertonghen zelf toe.

De Jan Vertonghen Foundation was al actief in Vlaanderen en Nederland, maar sinds vandaag ook in Wallonië. “Ik ben heel tevreden dat ik deze kinderen kan helpen”, sprak Vertonghen de kinderen en hun ouders toe in het ziekenhuis van Luik. “Ik zit ook in een positie waarin ik mensen kan helpen. En graag wilde ik dan iets doen voor de kinderen die wat minder geluk hebben. Voor mij was dit project dan ideaal, omdat het ook bij sport aansluit.”

Het thema ligt Vertonghen, als vader van drie jonge kinderen, erg nauw aan het hart. “Ik weet niet hoe het is om in de schoenen te staan van een ziek kind of de ouder ervan. Maar ik weet wel hoe belangrijk het is om te sporten, voor alle kinderen”.

In het bestuur van de Jan Vertonghen Foundation zetelen ook ex-voetballer Piet Den Boer, regisseur Eric Van Looy, Jeroom en Elodie Ouedraogo — © ies

Kinderen laten ontsnappen van wereld ziekenhuis

Met zijn foundation investeerde Vertonghen in een interactieve boog voor de kinderen die in het ziekenhuis verblijven. “Alle kinderen kunnen hiermee samen sporten. Zo krijgen ze beweging en ook wat sociaal contact”, licht de recordinternational toe. “Wij hopen dat ze zo even kunnen ontsnappen van de wereld van het ziekenhuis.”

Vertonghen was ook de eerste die de boog uitprobeerde. Hij kon zelf kiezen welk spelletje hij wilde spelen en koos voor een dansje. De vele kinderen die hun kamer waren buitengekomen om Vertonghen te zien, haastten zich om met de Benfica-verdediger te dansen. Achteraf nam hij ook ruim de tijd voor foto’s en handtekeningen. Zo bezorgde Vertonghen de kinderen die in het ziekenhuis van Luik verblijven alvast een geweldige dag.

Grootste impact tijdens carrière

Vertonghen wilde niet wachten tot zijn voetbalpensioen om met dit project te starten. “Ik wilde er nu al mee beginnen, omdat ik tijdens mijn carrière de grootste invloed heb”, verklaart de verdediger van Benfica. “Ik kan nu de meeste deuren openen en dus ook meer mensen helpen. Vanaf je stopt met sjotten, kennen ze je niet meer he.”