30 jaar geleden werd de dienstplicht opgeschort in België: “Iedereen zat in dezelfde shit. Dat schept een band”

De regering-Dehaene I, en in het bijzonder minister van Defensie Leo Delcroix, maakte zich dertig jaar geleden onsterfelijk populair bij tienduizenden jonge mannen door de dienstplicht op te schorten. 32.000 mannen zaten op dat moment ‘onder de wapens’, de meesten dik tegen hun goesting, maar berustend in hun lot. Onze reporter was er een van. “Een van de fysiek opwindendste dingen is die ik ooit heb gedaan is een dodelijk wapen vasthouden.”