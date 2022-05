Al die nodeloze spanning rond ABBA toch. Eerst vorig jaar met de nieuwe CD Voyage. Zou die wel het oude ABBA-niveau halen? Maar natuurlijk. En nu is het zo gewaagde virtuele concert ook weer subliem. Fans hebben zaterdag mee gedanst en gezongen en op het einde vielen ze elkaar huilend in de armen: “Mamma Mia, we hebben ABBA gezien. Echt gezien.”