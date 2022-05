Alles voor de Champions League-finale: Liverpool-fans reizen met speedboot (!) naar Frankrijk nadat hun vlucht geschrapt werd

Supporter Paddy O’Toole, die afkomstig is uit Liverpool en tegenwoordig op het Kanaaleiland Jersey woont, was één van de dertien mensen die de boottocht maakte. “Vrienden van mijn zoon zagen hun vlucht geschrapt worden, en dus heeft hun vader hen in alle haast naar Heathrow gebracht om daar nog een vlucht te kunnen nemen”, vertelt O’Toole in de Liverpool Echo. “Maar er was niets. Dus namen ze een vlucht naar Jersey, waar ze naar ons kwamen en vroegen of we hen naar Frankrijk konden brengen.”

Enkele andere Liverpool-fans uit Jersey voegden zich nadien bij de groep. Via O’Toole huurden ze uiteindelijk een speedboot en vertrokken daarmee naar Saint-Malo, een havenstad in Bretagne. Vervolgens reisden ze met de trein door naar Parijs.