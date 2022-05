Niet alleen Hongarije kant zich tegen het plan van Europa om tegen 2027 al af te kicken van Russisch olie en gas. Ook België wil er nog een duchtig woordje over praten. Ons land schaart zich wel volledig achter de principes van het zogenaamde REPowerEU-plan, maar over de financiering ervan heeft staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine (PS) geen goed woord over.