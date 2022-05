Ophef net voor rust in Champions League-finale: Karim Benzema ziet goal afgekeurd worden voor discutabel buitenspel

Net voor de rust stond het nog 0-0 in de Champions League-finale, tot Karim Benzema - wie anders - de netten deed trillen voor Real Madrid. Het Madrileense feestje was echter van korte duur, want na een VAR-interventie en enkele minuten discussie werd de goal afgekeurd wegens buitenspel. Benzema kreeg de bal aangespeeld via de knie van Liverpool-middenvelder Fabinho - al leek dat eerder onbewust te gebeuren. Terecht afgekeurd of niet? Oordeel zelf.