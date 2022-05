Politie bezorgd over wapens uit de 3D-printer: “Als criminelen geen wapens kunnen kopen, maken ze die straks gewoon zelf”

Politiediensten wereldwijd maken zich zorgen over de productie, verspreiding en het gebruik van 3D geprinte vuurwapens. De kwaliteit is nog niet altijd top. Maar ze zijn zeker geen fictie meer en kunnen in de meeste gevallen dodelijk efficiënt zijn. Dat bleek twee jaar geleden nog in Duitsland, waar een 28-jarige man twee mensen doodschoot met een wapen uit een 3D-printer. Waarom is het zo gevaarlijk? En valt er iets aan te doen?