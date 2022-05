Ook Alfred Schreuder en Ajax juichen voor Real Madrid: Amsterdammers komen in pot 1 Champions League terecht

In principe komen de kampioenen van de zes hoogst geklasseerde landen op de UEFA-coëfficiëntenlijst, de winnaar van de Champions League én de winnaar van de Europa League in pot 1 terecht. Omdat Real Madrid al de status van Spaans kampioen had, was het al verzekerd van een plaats in pot 1. Liverpool finishte als tweede in Engeland en had bij winst in de finale van de Champions League alsnog in pot 1 gekomen.

Nederland staat zevende op de lijst van de UEFA, en kreeg daardoor automatisch de plek die door de winst van Real Madrid vrij kwam. Ajax ontloopt daardoor in de groepsfase komend seizoen dus naast Real Madrid ook Bayern München, Manchester City, Paris Saint-Germain, AC Milan, FC Porto en Europa League-winnaar Eintracht Frankfurt.

Real breidde door de zege de indrukwekkende reeks resultaten in finales van de Champions League verder uit. De Spaanse club heeft nu de acht laatste finales waar het aan meedeed in de Champions League gewonnen. De laatste nederlaag van Real Madrid in de finale van het belangrijkste toernooi voor Europese clubteams was in 1981, uitgerekend tegen Liverpool: 1-0.