Niets dan lof voor ‘Man van de Match’ Thibaut Courtois na Champions League-finale: “De beste doelman op deze planeet, dat is hij”

Een onklopbare Thibaut Courtois hielp Real Madrid zaterdag met verschillende knappe saves in het Stade de France aan een 1-0 zege in de finale van de Champions League tegen Liverpool. De Rode Duivel werd dan ook uitgeroepen tot Man van de Match.

“Wij schoten 24 keer op doel en zij drie keer, waarvan één keer tussen de palen”, zuchtte Liverpool-trainer Jürgen Klopp. “Wij trapten negen keer tussen de palen. Maar de belangrijkste statistiek verloren we. We hadden drie grote kansen, die Courtois op een ongelooflijke manier pakte. Drie keer waren het wereldreddingen. We hadden beter moeten doen om hem te kloppen. Op het laatste begonnen we met hoge voorzetten maar dat heeft geen zin tegen Courtois.”

“Ik zag veel goede dingen van Liverpool. Maar het was niet genoeg en dat is spijtig”, aldus de Duitser. “We speelden goed maar als je niet wint, was het niet genoeg. Ik voel trots maar de spelers niet. Deze spelers hebben een fantastisch seizoen genoeg. De twee competities die we verloren, de Premier League en de Champions League, was de marge heel klein. Morgen vieren we een fantastisch seizoen. Nu is het te moeilijk. Maar we gaan die parade doen. De spelers verdienen dat.”

Real-legende Iker Casillas was er als de kippen bij om Courtois te feliciteren met zijn topwedstrijd:

In de Franse sportkrant L’Equipe kreeg onze landgenoot zowaar een 9 op 10. Een hoog punt dat niet veel spelers is weggelegd bij onze strenge Zuiderburen.

“De beste doelman op deze planeet, dat is hij”, klinkt het. “Zijn prestatie grensde aan het sublieme met negen reddingen. Zijn détente en save met de rechterhand op die uithaal van Sadio Mané was een puur meesterwerk. Nadat hij al sterk voor de dag kwam op pogingen van Mo Salah voor de rust, stond hij er opnieuw toen de Egyptenaar wederom gevaarlijk was na de pauze. En hij dekte zijn hoek perfect af toen Salah in het slot nog eens probeerde. Ook in het luchtdomein regeerde hij.”

Ancelotti geniet na nieuwe eindzege: “Ben man van records”

Real Madrid-trainer Carlo Ancelotti overlaadde zijn team met lof na de winst van de Champions League. Real versloeg zaterdag dankzij een onklopbare Thibaut Courtois Liverpool in de finale in het Stade de France met 1-0. “Ik kan het niet geloven”, sprak de 62-jarige Italiaan in een eerste reactie. “We hebben een fantastisch seizoen gehad.”

“We hebben het echt goed gedaan”, verklaarde Ancelotti. “Het was een moeilijke wedstrijd, we hebben veel afgezien, vooral in de eerste helft. Maar uiteindelijk denk ik dat we het verdiend hebben om deze wedstrijd te winnen. We zijn heel tevreden.”

Ancelotti heeft nu in totaal vier Champions League-titels op zijn naam staan, twee met AC Milan en twee met Real. “Wat kan ik zeggen?”, vervolgde de coach. “Ik weet niet wat ik nog meer moet zeggen. Ik ben een man van records. Ik had het geluk om vorig jaar hier (bij Real, red.) terug te komen en een fantastisch seizoen te hebben. Dit is een fantastische club, een heel goed team met kwaliteit en een sterk karakter.”

“Ik had aan Courtois gevraagd om de finale te winnen en hij deed het”

“Je mag het vragen aan Thibaut Courtois, ik heb hem voor de wedstrijd gezegd dat ik hem in de finale had gebracht. Dat hij ze moest winnen”, zei de Italiaan nog. “Wel, hij heeft de finale voor ons gewonnen. Ik geeft toe: ik heb vier Champions Leagues gewonnen en dit was de moeilijkste. Niemand geloofde dat we deze zouden winnen en dat heeft ons gemotiveerd, ons team hechter gemaakt. We speelden vandaag niet goed. We hadden de wedstrijd niet onder controle.”

“Ik moet toegeven dat het makkelijker is om de Champions League te winnen met Real Madrid dan met een andere club. Moeilijk uit te leggen, maar de structuur van de club, de fans die voor sfeer zorgen,… het draagt allemaal bij tot het specifieke van deze club. Als je ook zag voor de wedstrijd. Ondanks de 35 minuten vertraging die we hadden, bleef elke speler heel kalm. Kalmer dan ik. Ach, dit is ongelooflijk. En onverwacht. Zelfs ik, een optimistische mens, had dat nooit verwacht. Supercup, de competitie en nu de Champions League.”

