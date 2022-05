Bijna vertienvoudiging van buitenlandse toeristische boekingen in Vlaanderen

De toeristische sector klimt stilaan uit een diep coronadal. Zo was er dit voorjaar een bijna vertienvoudiging van het aantal boekingen door buitenlandse toeristen in Vlaanderen in vergelijking met 2019. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser (N-VA) recentelijk opvroeg bij Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA).

“Concreet zien we een verdubbeling van het aantal binnenlandse overnachtingen in Vlaanderen in 2021. De buitenlandse overnachtingen stegen op hun beurt met meer dan 40 procent. Ook voor dit voorjaar schetst de boekingsmodule een zeer positief beeld. Het aantal boekingen door buitenlandse toeristen in Vlaamse logies is praktisch vertienvoudigd in vergelijking met het voorjaar 2021”, aldus Coudyser.

Corona hield buitenlandse toeristen in groten getale thuis. Uit een recente studie van de European Travel Commission blijkt dat de reisintenties naar Vlaanderen positief evolueren in Nederland, Frankrijk, Spanje en Zwitserland. Ook vanuit Noord-Amerika lijkt de situatie zich stilaan te herstellen. Vanuit Azië blijft de vraag nog altijd heel laag.

Volgens Cathy Coudyser werpen de promotiecampagnes van Toerisme Vlaanderen hun vruchten af: “Het aantal boekingen door buitenlandse toeristen in Vlaanderen stijgt sterk. We zien dit voorjaar bijna een vertienvoudiging in vergelijking met 2021. Als de trend van dit voorjaar zich voortzet in de zomer kijken we aan tegen een toename van het aantal buitenlandse overnachtingen met 70 procent. Het herstel lijkt in de eerste plaats te komen vanuit de buurlanden”.

Ook bij de binnenlandse geboekte overnachtingen valt een stijging waar te nemen. De verwachting is dat de binnenlandse overnachtingen die van 2021 zullen overtreffen met ongeveer 40 procent. “Een hoopvol vooruitzicht, maar we zijn er nog niet. De verwachtingen inzake buitenlandse overnachtingen liggen nog steeds aanzienlijk onder het niveau van 2019. Uit een bevraging van ETC blijkt ook dat de Vlamingen minder dan andere Europeanen zin hebben in vakantie in eigen land”, besluit Coudyser.