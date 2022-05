Verkiezingen in Colombia worden onvoorspelbaarste in jaren: krijgt links het voor het eerst voor het zeggen?

De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia, kondigt zich aan als de onvoorspelbaarste in jaren. In de peilingen ligt de linkse senator en voormalige burgemeester van Bogota Gustavo Petro op kop, wat doet vermoeden dat links het voor het eerst voor het zeggen krijgt in het land dat in het verleden altijd door conservatieven geleid werd. Er wordt echter verwacht dat een tweede ronde nodig zal zijn om te bepalen wie huidig president Iván Duque opvolgt.

Wie Petro’s tegenstander wordt in die tweede ronde is nog onzeker. Waarschijnlijk wordt dat de rechtse kandidaat Federico Gutierrez, oud-burgemeester van Medellin. In de peilingen haalt hij 27 procent, maar in de laatste rechte lijn naar de verkiezingen komt de onafhankelijke kandidaat Rodolfo Hernandez fel opzetten.

Een tiental dagen voor de verkiezingen liet de Frans-Colombiaanse politica Ingrid Betancourt, die van 2002 tot 2008 gegijzeld werd door de FARC-guerilla’s, weten dat ze zich terugtrekt uit de presidentscampagne. In de peiligen haalde ze nog geen procent. Bij de bekendmaking sprak ze haar steun uit voor outsider Hernandez. “Hij is de enige kandidaat die een einde kan maken aan het systeem”, aldus Betancourt.

Na Betancourts terugtrekking blijven nog zes kandidaten, allen mannen, over. Van hen is Petro de grootste kanshebber om het in de eerste ronde te halen.

Belgisch kantje

Als 17-jarige sloot Petro zich aan bij de M-19-guerillabeweging, die zich na de demobilisatie van de beweging omvormde tot een politieke partij. Nadat hij zijn master in economie had behaald aan een Colombiaanse universiteit, studeerde hij nog verder in België, aan de Université Catholique de Louvain. Na passages in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden werd Petro in 2012 burgemeester van hoofdstad Bogota. Dat bleef hij tot 2015. In 2010 en 2018 was hij ook al kandidaat bij de presidentsverkiezingen - in 2018 verloor hij in de tweede ronde van Duque.

Als leider van de linkse partij Humane Colombia leidt Petro de coalitie Pacto Histórico por Colombia. In de campagne beloofde hij “verandering” en een regering “voor alle Colombianen” die “een einde willen maken aan de politieke haat binnen de samenleving”.

Zijn voornaamste tegenkandidaat Gutierriez, “Fico” voor zijn aanhangers, hamerde er lang op om “de communisten” een halt toe te roepen. Hun bedoeling zou zijn om te “onteigenen” en “komaf te maken met de instellingen”, aldus Gutierrez. In de laatste dagen heeft de rechtse politicus, die de coalitie Team for Colombia leidt, zijn boodschap aangepast en zijn medeburgers opgeroepen zich te “verenigen”. Tegelijk belooft hij “te werken voor alle Colombiaanse gezinnen” en te strijden tegen de “onveiligheid”.

Bedreigingen

De campagne werd gekenmerkt door bedreigingen die tegen Petro geuit werden. De linkse kandidaat houdt zijn toespraken in het openbaar vanachter een haag van bewakingsagenten met schilden. Ook tegen Gutierrez waren er bedreigingen.

Bovenop die bedreigingen komen de laatste dagen berichten die de betrouwbaarheid van de stembusgang in twijfel trekken. Volgens een diplomatieke bron moet er niet getwijfeld worden aan de betrouwbaarheid, maar zulke verhalen doen de spanningen in aanloop naar zondag wel toenemen.

In maart werden al parlementsverkiezingen gehouden, waar het Pacto Histórico een duidelijke winst kon boeken.