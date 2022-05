Kersvers minister van Landbouw Jo Brouns (CD&V): “Ik zal het stikstofakkoord niet schrappen”

“Wie niet akkoord is met het stikstofakkoord, moet bezwaar indienen.” Dat zegt Jo Brouns (CD&V), de nieuwe Vlaamse minister van Landbouw, in De Zondag.

De kersverse minister van Landbouw hoopt snel wat meer grip te krijgen op zijn agenda, vertelt hij aan De Zondag. Hij heeft een inhaalbeweging te doen. Zo’n twee weken geleden kreeg hij plots de vraag gesteld of hij minister wilde worden. Hij zou de bevoegdheden overnemen van minister Hilde Crevits, die na een reshuffle binnen de partij doorschoof naar Welzijn. Een moment dat hij niet snel zal vergeten. “We zaten in de Wetstraat waar de partijraad zou beginnen. Het was ja of neen, ik heb direct ja gezegd.”

Bourns is naar eigen zeggen een gewone jongen, en daarom de geknipte man om op Landbouw te zitten. “Ik kén de landbouwwereld.” Maar het stikstofakkoord, een olifant in de kamer van de Vlaamse regering, zal de nieuwbakken minister niet schrappen. Dat akkoord bepaalt onder meer dat een 40-tal landbouwbedrijven met een rode code hun activiteiten tegen 2025 moeten stoppen. “Onze stikstofdichtheid per hectare behoort tot de hoogste van Europa en dus moeten we maatregelen nemen voor alle sectoren die stikstof uitstoten.” Dus ook de landbouwsector.

Opmerkelijk: Brouns roept alle betrokken boeren op om de maatregelen - die onderwerp zijn van een openbaar onderzoek - te gaan inkijken bij de gemeente. “Wie niet akkoord is, moet bezwaar indienen. Als er terechte bezwaren komen, zal het akkoord aangepast worden. Dat moet ook, want anders zal het onderuitgehaald worden door een rechtbank en hebben we weer geen rechtszeker kader.” De minister is er overigens zeker van dat er bezwaren zullen komen. “Ik kan er nu al voorbeelden van geven.”

Toch is de minister van Landbouw stellig: het akkoord zal er komen. “Ik zal het akkoord niet schrappen. Alleen wil ik dat op een correcte manier bereiken, in samenspraak met de boeren.”