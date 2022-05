Al minstens 34 doden door noodweer in noordoosten van Brazilië

Door hevige regens in het noordoosten van Brazilië zijn al minstens 34 doden gevallen, onder wie 29 in de afgelopen 24 uur. Dat meldt de civiele bescherming.

“Tussen woensdagmiddag en zaterdag zijn al 34 doden geteld in de staat” Pernambouc”, aldus de civiele bescherming. Nog eens 1.300 mensen zijn hun huizen kwijt door overstromingen en aardverschuivingen.

President Jair Bolsonaro drukte via Twitter zijn medeleven en solidariteit uit voor de slachtoffers. Hij heeft het leger ontplooid “om te helpen met de reddingsoperaties en om de nodige hulp te bieden aan de getroffen gezinnen”.

De meeste slachtoffers vielen zaterdagochtend, toen 19 mensen omkwamen bij een aardverschuiving in Jardim Monteverde, op de grens tussen Recife en Jaboatao dos Guararapes.

Nog eens zes mensen stierven bij een aardverschuiving in de stad Camaragibe. Twee anderen stierven in Recife, nog een andere persoon stierf in Jaboatao dos Guararapes.

“Erger op komst”

Tussen vrijdagavond en zaterdagochtend viel op sommige plaatsen in de hoofdstad van Pernambouc 236 millimeter regen. Dat komt overeen met meer dan 70 procent van de hoeveelheid regen die normaal gezien valt in de stad in de maand mei.

Volgens de weerdiensten van de staat kan de situatie nog erger worden, aangezien het ook in de komende 24 uur nog gaat regenen.

Het afgelopen jaar kwamen honderden Brazilianen om door overstromingen en aardverschuivingen door de hevige regen. In februari stierven meer dan 230 mensen in de stad Petropolis, in de staat Rio de Janeiro. Afgelopen maand stierven in dezelfde staat ook al 14 mensen.

© via REUTERS

© via REUTERS