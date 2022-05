Real-middenvelder Toni Kroos heeft het gehad tijdens interview en wandelt weg: “Wat voor onnozele vragen”

Toni Kroos won zaterdagavond zijn vijfde Champions League en was erg blij dat voor het eerst al zijn kinderen ter plekke aanwezig waren. “Niet te beschrijven hoe bijzonder en mooi dat is”, aldus Kroos. Al vond de verslaggever van het Duitse ZDF de overwinning van Real Madrid niet meteen vanzelfsprekend. “Gezien het wedstrijdverloop was deze zege helemaal niet zo vanzelfsprekend?” Waarop Kroos antwoordde: “Wat is vanzelfsprekend? De Champions League winnen is ook niet vanzelfsprekend. We hebben gestreden en we wisten dat Liverpool een geweldig team is. Maar wat betekent dan ‘niet vanzelfsprekend’? We hebben gewonnen, punt.”

Maar dan moest het nog komen. Op de vraag “Was het verrassend voor jou dat Real het niet onder de markt had tegen Liverpool?” hield de 32-jarige Duitse middenvelder het niet langer uit. “Je hebt negentig minuten tijd gehad om verstandige vragen te bedenken en nu stel je me deze onnozele vragen”, was Kroos duidelijk. “Wat is dat zelfs voor een vraag? Het is toch logisch dat je het tegen Liverpool moeilijk kan krijgen. We spelen de finale, geen gewone groepsmatch”, waarna Kroos gefrustreerd weg stapte.

Toen hij even later opnieuw voorbij de reporter in kwestie liep, zei hij nog: “Slecht, echt slecht. Al die negatieve vragen, daaraan weet je dat je uit Duitsland komt.”