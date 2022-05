Politie zoekt in Eupen naar voortvluchtigen van misdrijf in Duitsland

De politie zoekt zondagochtend in de regio van Eupen naar de daders van een misdrijf dat in Duitsland werd gepleegd. Dat meldt het parket van Eupen.

Na meldingen van een misdrijf zondag in de Duitse Eifel, controleerde de politie in Eupen een auto. De verdachten namen evenwel de vlucht, richting het bos. Een zone rond het voertuig is afgezet. Omwonenden worden opgeroepen hun woning niet te verlaten.

De verdachten worden momenteel actief opgespoord. Meerdere politiediensten nemen deel aan de actie, aldus het Eupens parket. Het gerecht vraagt omwonenden om geen lifters mee te nemen, de sector te vermijden en de politie niet te hinderen.

Wie iets ongewoons opmerkt, wordt gevraagd dat aan de politie te melden. Het parket kan voorlopig niks kwijt over de aard van het misdrijf dat in Duitsland werd gepleegd.