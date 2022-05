Golf prikincidenten doet denken aan colahysterie van 1999 in Bornem: artsen vonden ook daar géén giftige stoffen in bloedstalen

Maanden na het uitbreken van de dioxinecrisis was ons hele land in de ban van Coca-Cola waar mensen massaal onwel van werden. Hoewel veel slachtoffers in het ziekenhuis belandden, vonden artsen geen giftige stoffen in hun bloed- en urinestalen. Uiteindelijk is deze colacrisis altijd een mysterie gebleven. De gelijkenissen met de huidige golf van needle spiking zijn wel treffend.

Op 8 juni 1999 belanden dertig scholieren van OLV Presentatie in Bornem op spoed nadat ze van flesjes Coca-Cola uit een automaat hadden gedronken. Ze klagen over hartkloppingen, braakneigingen, buikkrampen en evenwichtsstoornissen. De scholieren worden in het ziekenhuis opgenomen, maar herstellen snel en mogen de dag erna naar huis. Artsen tasten in het duister over de oorzaak van deze vermeende vergiftiging. De jongeren zelf spreken van een benzinegeur bij het openen van de flesjes.

De dagen na de eerste meldingen duiken er overal gelijkaardige gevallen op. In Sint-Niklaas ruiken scholieren chloor bij het openen van hun colablikjes, in Brugge worden leerlingen onwel en in Harelbeke ruikt de cola naar olie. Bij de crisislijn van de overheid komen uiteindelijk 783 meldingen binnen van mensen die onwel worden na het drinken van Coca-Cola. Nochtans komen de producten uit verschillende fabrieken en is een simultane vergiftiging hoogst onwaarschijnlijk.

Massahysterie

Om erger te voorkomen, roept Coca-Cola 2,5 miljoen colaproducten terug voor vernietiging en wordt de verkoop van Coca-Cola verboden. Tijdens de verkiezingen kijkt de politie er op toe dat de bijzitters in kieslokalen geen Coca-Cola te drinken krijgen en neemt zelfs enkele blikjes in beslag.

Uiteindelijk komt een Amerikaans team van Coca-Cola naar ons land om de zaak te onderzoeken. Meer dan een kleine kwaliteitsafwijking van het koolzuurgas en van de verf op de buitenkant van de blikjes vinden ze echter niet. Uiteindelijk sluiten experts niet uit dat de eerste melding in Bornem te wijten was aan restanten van een spoelmiddel. Bij de 783 andere gevallen was mogelijk sprake van massahysterie.