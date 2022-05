Paus Franciscus benoemt gewezen bisschop van Gent Luc Van Looy tot kardinaal

Kardinalen zijn na de paus het hoogst in rang binnen de kerk. De geestelijken worden op 27 augustus officieel ingezworen tijdens een consistorie.

Met hun benoeming wordt opnieuw een stempel op de toekomst van de kerk gedrukt. Van de 21 nieuwe kardinalen zijn er 16 jonger dan 80 jaar. Dat houdt in dat ze mogen stemmen over de opvolging van paus Franciscus, na zijn overlijden of aftreden.

Luc Van Looy wordt later dit jaar 81. Van 2004 tot 2019 was hij de 30ste bisschop van het bisdom Gent. Van Looy is een salesiaan en geboren in Tielen.

Op dit moment telt de Rooms-Katholieke Kerk 208 kardinalen, van wie er 117 stemrecht hebben. Vanaf 27 augustus groeit dat aantal naar 229 kardinalen, van wie 131 met stemrecht.

Acht van de nieuwe kardinalen zijn van Europa, zes uit Azië, twee uit Afrika, één van Noord-Amerika en vier uit Centraal- en Latijns-Amerika.

De laatste keer dat de paus nieuwe kardinalen heeft ingezworen, was in november 2020.