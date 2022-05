Dinsdag rijdt maar een kwart van de treinen

Wie met het spoor naar het werk of naar school gaat, voorziet dinsdag best een alternatief. Door een Nationale actie bij de openbare diensten, zal maar een kwart van de treinen rijden, klinkt het bij de NMBS.

Door de nationale actiedag bij de openbare diensten, aangekondigd door de vakbonden, zal het treinverkeer ernstig verstoord zijn vanaf maandag 30 mei om 22 uur tot en met dinsdag 31 mei. NMBS betreurt de hinder voor haar reizigers, zeggen de spoorwegen in een mededeling.

Om dit zoveel mogelijk te beperken is op basis van het personeel dat heeft aangegeven te zullen werken een alternatieve treindienst uitgewerkt. Reizigers kunnen deze vanaf maandagochtend raadplegen via de online reisplanner van NMBS, via de app of de website.

De alternatieve treindienst houdt in dat vanaf maandag om 22 uur tot en met dinsdag 31 mei een kwart van de treinen zal rijden. Van de IC-treinen, dat zijn de treinen tussen de grote steden, rijdt één trein op drie. Daarnaast rijdt ook één op vijf voorstedelijke S-treinen en L-treinen.

De meeste P-treinen rijden niet. Dat zijn de treinen die enkel rijden tijdens de ochtend- en de avondspits.

In de provincies Luik, Luxemburg en Namen rijdt geen enkele trein. Dat komt doordat er in deze regio onvoldoende personeel beschikbaar is in de seinhuizen van Infrabel. Dat betekent ook dat de IC-treinen die deze provincies doorkruisen zullen worden beperkt. De IC-trein Oostende-Eupen bijvoorbeeld rijdt enkel tussen Oostende en Leuven. Ook in een aantal andere stations in het land zullen er weinig tot geen treinen stoppen. NMBS raadt alle betrokken reizigers aan om indien mogelijk thuis te werken of op zoek te gaan naar een alternatief.

Elders in het land zullen de seinhuizen normaal functioneren en kunnen zorgen voor veilig verkeer, waardoor een alternatieve treindienst mogelijk is.

Vanaf woensdagochtend 1 juni verloopt het treinverkeer weer normaal.