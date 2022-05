Verschillende mensen onwel op Brugs festival nadat man brandblusser leegspuit

Nomade Open Air, een kleinschalig dancefestival in Brugge, is zaterdagavond vroegtijdig stilgelegd. Een man had een brandblusser leeggespoten en verschillende festivalgangers werden onwel. Zo bevestigt Lien Depoorter van de Brugse politie zondag.

Omstreeks 23 uur zou de Belgische DJ Ga?l net aan zijn set beginnen toen een man een brandblusser volledig leegspoot onder de tent van het festival. Er verspreidde zich meteen een grote poederwolk waardoor enkele festivalgangers bedwelmd raakten en kort onwel werden. Niemand raakte ernstig gewond.

De organisatoren lieten het festival vroegtijdig stilleggen. De Brugse politie voert een onderzoek naar de feiten. Wie de dader is en wat zijn motief was, is voorlopig onduidelijk. De organisatie lanceerde intussen een oproep. “Alle info in verband met de dader van het incident is broodnodig om het voortbestaan van dit concept te verzekeren”, klinkt het.