Erdogan houdt vast aan veto tegen toetreding Zweden en Finland tot NAVO

“Zolang Tayyip Erdogan aan het hoofd staat van de Turkse staat kunnen we geen ‘ja’ zeggen tegen toetreding tot de NAVO van landen die terreur steunen”, aldus Erdogan, in een interview met de krant Hürriyet. De gesprekken met vertegenwoordigers van de twee landen vorige week verliepen niet zoals gehoopt, zei Erdogan aan Turkse journalisten op een terugvlucht uit Azerbeidzjan. Finland en Zweden hebben niet de verhoopte stappen gezet in de strijd tegen terrorisme, zei Erdogan.

Turkije is momenteel het enige NAVO-land dat publiekelijk de opstart blokkeert van de toetredingsprocedure van de twee westerse landen in de NAVO. Ankara zegt dat Finland en Zweden steun bieden aan “terroristische organisaties”, zoals Turkije de Koerdische Arbeidspartij (PKK) noemt. Ankara vraagt ook de uitlevering van vermoedelijke “terroristen”.

Het is onduidelijk om wie precies het gaat. Volgens Turkse media staat Ragip Zarakolu op de uitleveringslijst, een uitgever die kritisch is voor de regering van Erdogan en in Zweden woont.