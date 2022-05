Rode Duivel Loïs Openda verlaat Vitesse zonder Europees ticket na pandoering tegen AZ

Vitesse won donderdagavond de heenwedstrijd met 2-1 na een assist en een laat doelpunt van Loïs Openda, waardoor een nieuw avontuur in de Conference League dichtbij leek. Maar in de terugwedstrijd waren Openda en Co. allesbehalve op de afspraak: AZ stuurde Vitesse met het schaamrood op de wangen terug naar Arnhem (6-1). Namens AZ scoorden Pavlidis, Reijnders (2x), De Wit en Karlsson (2x). Bazoer redde de eer in de 79ste minuut met de 5-1, al viel nadien nog een zesde treffer voor AZ waardoor de vernedering compleet was.

Loïs Openda neemt zo op een wrange manier afscheid van Vitesse, waar hij twee jaar op huurbasis speelde. Openda is nog steeds eigendom van Club Brugge, al is zijn toekomst nog onduidelijk. Een avontuur bij Club Brugge behoort misschien tot de opties, al zijn er nog kapers op de kust. Onder meer PSV zou lonken naar de diensten van de 22-jarige spits.

