Nog een record erbij voor mirakelman Thibaut Courtois: negen reddingen (waarvan vijf wereldsaves)

Als keeper Man van de Match in dé finale: nog nooit gebeurd. De veertiende Champions League-winst in de geschiedenis van de meest gelauwerde club ter wereld komt op naam van Thibaut Courtois. Negen reddingen in een Champions League-finale, ook dat is nog nooit gebeurd. Vijf daarvan waren fenomenaal.

16’ Alexander-Arnold zet zich op rechts door en geeft voor doel, waar Salah vanop drie meter naar doel devieert. De lange Courtois is als de bliksem tegen de grond om de bal met de hand weg te tikken. Eerste wereldsave.

© AFP

17’ Thiago probeert het met een draaibal van buiten het strafschopgebied. Courtois staat goed opgesteld en moet niet eens plat om het schot onschadelijk te maken. Makkelijke redding door zijn goede opstelling.

18’ Mané zoekt een opening om te schieten maar vindt die niet en bedient Salah. Een schot recht vooruit waar Courtois geen problemen mee heeft. Gewone redding.

21’ Real Madrid dreigt te begeven onder de druk van Liverpool en zeker Mané is een gesel. Hij draait zich vrij in het strafschopgebied en neemt Courtois tegenvoets. De Real-doelman keert echter als een sprinkhaan en duwt het harde schot tegen de paal, om dan weer razendsnel recht te staan om het leer onschadelijk te maken. Tweede wereldsave.

© LAPRESSE

34’ Weer een combinatie tussen Alexander-Arnold en Salah. De Egyptenaar kopt de voorzet van zijn uitblinkende ploegmaat naar doel. Courtois staat weer goed opgesteld en klemt het leer tegen zijn middenrif.

64’ Het is intussen 1-0 voor Real. Met een Arjen Robben-beweging – dreigen naar rechts, naar binnen komen en met links de verste hoek viseren – zet Salah de Madrileense defensie op het verkeerde been. Courtois is er echter weer om met de vuist de bal uit de verste hoek te halen. Moeilijke redding, maar een doelman van zijn kaliber moet die bal hebben.

69’ Diogo Jota kopt de bal in een boogje over de doelman naar de tweede paal. Daar staat Salah om binnen te tikken, maar Courtois is er als de bliksem bij om met zijn been redding te brengen. Derde wereldsave.

© ISOPIX

80’ Firmino trapt op doel, maar de bal dreigt naast te gaan. Daarom zet Dioga Jota zijn voet ertegen. Weer moet Courtois tegenvoets alles uit de kast halen. Vierde wereldsave.

© REUTERS

83’ Daar is Salah een laatste keer. Hij doet alles goed, zelfs de afwerking. Maar Courtois is gewoon onklopbaar. Met zijn arm ranselt hij het schot van dichtbij net buiten het doelvlak. Vijfde wereldsave. De buit is binnen.