Orka die in de Seine zwemt is ziek en wordt afgemaakt

De in de Seine verdwaalde orka heeft een vergevorderde schimmelinfectie en wordt afgemaakt. De ziekte zou het dier veel leed kunnen bezorgen, zei de bevoegde prefectuur van Seine-Maritime, gevestigd in Rouen, zondagavond

Ook andere verzwakte zoogdieren kunnen door de zieke orka worden besmet. Dat risico willen ze niet lopen. De reddingsoperatie met een drone, die het dier naar zee zou moeten leiden, werd daarom afgeblazen.

Volgens de Marine Mammal Research Group (GEEC) werd de walvis begin april voor het eerst waargenomen op ongeveer 30 kilometer uit de kust van Normandië. Sindsdien is de orka vaker gesignaleerd langs de kust, in de monding van de Seine en zelfs zo’n 60 kilometer stroomopwaarts in de Seine bij Yainville.

Orka’s zijn meestal meer thuis voor de kusten van Schotland, IJsland en Noorwegen en verder naar het zuiden in de Atlantische Oceaan in de Golf van Biskaje.

Experts vroegen zich al af hoe het komt dat het dier in de Seine verzeild is geraakt. In plaats van naar de zee te gaan, bleef de orka heen en weer zwemmen, zei de prefectuur. Mogelijk omdat hij door zijn infectie te zwak was geworden.

Tijdens de reddingsoperatie constateerden de onderzoekers ook grillig en gedesoriënteerd gedrag en nauwelijks levendigheid.

Het die zal nu geëuthanaseerd worden. Hoe dat zal gebeuren en wanneer, wilde de prefectuur niet zeggen.

