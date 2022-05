Kom op tegen Kanker zamelt recordbedrag in met “1.000 km”

Het geld gaat naar kankeronderzoek waarvoor er onvoldoende interesse is bij de farmaceutische industrie. Denk aan onderzoek naar nieuwe bestralingsstrategieën of zeldzame kankers. Kom op tegen Kanker lanceerde in Mechelen meteen ook een nieuw fietsevenement: de Col op voor Kom op tegen Kanker.

“Het was prachtig dat we het afgelopen weekend weer samen konden trappen”, zeg directeur Marc Michils. “Het was een ongelooflijk blij weerzien met alle teams en vrijwilligers na enkele jaren.”

Er reden deze editie net iets meer dan duizend teams mee met de nationale pelotons. Zij zamelden elk minstens 5.500 euro startgeld in. Vier dagen lang fietsten ze van Mechelen naar een “middagstad” en terug. Ambassadeurs Astrid Stockman, Elodie Ouedraogo, Jeroom Snelders, en Geert Devlieger reden ook mee.

Het intranationaal peloton bestond uit 90 teams. Zij fietsten 4 dagen op rij een rit van 250 km langsheen bekende Belgische wielerklassiekers en overnachtten elke avond op een andere locatie. Sint-Truiden werd door de jury uitgeroepen tot winnaar van de Trofee van de Warmste Erehaag.

De 1.000 km voor Kom op tegen Kanker is een fietsvierdaagse die traditioneel gereden wordt tijdens het hemelvaartweekend. De totale afstand wordt onderverdeeld in acht etappes van 125 km. De organisatie is in handen van Flanders Classic.

De Col op voor Kom op tegen Kanker vindt in september 2023 plaats. Renners vertrekken op de top van de Col des Saisies, vlakbij de Mont Blanc, en komen daar ook weer aan. De beklimming is 16,5 km lang, met bijna 1.000 hoogtemeters en een gemiddeld stijgingspercentage van 6,4 procent.