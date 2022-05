Belgische wandelaar (77) sterft door vallende stenen tijdens wandelvakantie in Montenegro

Een 77-jarige wandelaar uit Papegem, in Oost-Vlaanderen, is omgekomen tijdens een wandelvakantie in Montenegro, in de Balkan. Hij werd geraakt door vallende stenen.

De 77-jarige Alex De Wolf uit Papegem, bij Lede, is vrijdagnamiddag tijdens een bergwandeling in Montenegro om het leven gekomen toen hij verrast werd door vallende stenen. De man, een fervent wandelaar, was aan een bergtocht bezig, weet VTM Nieuws. Hij verloor zijn evenwicht en viel in een kleine ravijn. Daar is zijn lichaam gevonden.

Hulp kon niet meer baten.

De wandeling situeerde zich in de buurt van Katunstavna in het Komovi-gebergte in de Dinarische Alpen. Het totale gezelschap telde veertien deelnemers. Ze maakten een bergtocht onder begeleiding van een Nederlandse gids.