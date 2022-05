IN BEELD. Thibaut Courtois en ploegmaats gehuldigd na 14e Champions League-overwinning, fans massaal aanwezig in Madrid

Daags na de Champions League-finale in Parijs is het feest in Madrid. Eerst worden de spelers gehuldigd in de kathedraal van Almudena, en na nog een tussenstop op het Plaza del Cibeles staat er ook aan het Santiago Bernabeu-stadion nog een stevig feestje gepland. Bekijk hier de leukste beelden.

Los Blancos reden zondagavond van het Bernabéu-stadion naar de Almudena-kathedraal. Daar sprak kardinaal Carlos Osoro met de spelers en de clubleiding. Andere haltes op de zegetocht door de miljoenenstad waren de zetel van de regionale regering van Madrid en het stadhuis. Duizenden fans stonden in de straten waar de teambus doorheen reed. Het hoogtepunt van de tournee is een feest met de fans rond de monumentale Cibeles-fontein in het centrum van de stad, zoals dat altijd het geval is bij overwinningen van Real Madrid. Hier bedanken de spelers traditiegetrouw de fans voor hun steun in vele wedstrijden.

Duizenden enthousiaste fans stonden al te wachten op Thibaut Courtois en co. bij de Cibeles-Fontein om de overwinning van hun ploeg te vieren. Het enthousiasme was wellicht nog groter dan gewoonlijk omdat de triomf van de recordwinnaar nogal onverwacht was. Bij hoge zomertemperaturen van bijna 30 graden, zelfs aan het begin van de avond, trokken nog duizenden mensen door de straten van Madrid richting de fontein.

Het eigenlijke feest zal om 22 uur beginnen in het Bernabéu-stadion, dat een capaciteit heeft van meer dan 80.000 toeschouwers. Elk clublid heeft daar gratis toegang. Op deze viering zullen de spelers individueel worden gehuldigd en staat een reusachtig vuurwerk gepland.

De spelers poseren aan de kathedraal van Almudena — © REUTERS

© REUTERS

© EPA-EFE

© EPA-EFE

© EPA-EFE

© EPA-EFE