Omstreden appartement van Braziliaanse ex-president Lula verloot

Het appartement dat de voormalige Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) in de gevangenis deed belanden, is verloot. Lula zou het luxeappartement aan zee hebben ontvangen in de omkopingsaffaire ‘Carwash’. Een man heeft het ongeveer 215 vierkante meter grote appartement met drie verdiepingen in de badplaats Guarujá gewonnen, meldt het bedrijf Pancadão de Prêmios.

Ongeveer een kwart miljoen mensen zou hebben deelgenomen aan de loterij en een kaartje hebben gekocht voor 19,90 reais (3,90 euro). Volgens berichten in de media is het appartement 3 miljoen reais (590.000 euro) waard.

Lula werd in 2017 veroordeeld tot twaalf jaar en elf maanden gevangenisstraf wegens corruptie en witwassen. Hij zou de renovatie van het strandappartement in Guarujá hebben gekregen van het bouwbedrijf OAS en in ruil daarvoor opdrachten van het semi-staatsoliebedrijf Petrobras voor OAS hebben geregeld. Lula heeft de beschuldigingen altijd ontkend en sprak van een politieke samenzwering tegen hem.

Lula werd in 2019 vrijgelaten en de veroordelingen tegen hem werden later vernietigd. De 76-jarige linkse politicus is bij de presidentsverkiezingen in oktober weer kandidaat voor het Braziliaanse presidentschap.