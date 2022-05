Traditieclub Nottingham Forest promoveert na 23 jaar opnieuw naar Premier League na zege tegen Huddersfield, Ethan Horvath (ex-Club) valt in

In de Championship, de Engelse tweede klasse, eindigde Nottingham Forest pas vierde. Op de derde plaats? Huddersfield. Maar in de Championship werken de nummers drie tot en met zes nog play-offs af met nog één ticket voor de Premier League als inzet. In de finale kregen we een wedstrijd tussen Huddersfield en Nottingham Forest in het mythische Wembley. En het was Nottingham dat aan het langste eind trok dankzij een eigen doelpunt in de eerste helft van Levi Colwill. Opvallend: in de 90e minuut viel Ethan Horvath in, want eerste doelman Brice Samba raakte geblesseerd. Die naam doet een belletje rinkelen: van 2016 tot 2021 was de Amerikaanse doelman aan de slag bij Club Brugge. Hij heeft echter geen al te groot aandeel in de promotie, want Horvath kwam dit seizoen amper zes keer in actie.

Naast Forest stijgen ook Fulham en Bournemouth naar de eerste klasse. Beide teams waren al gepromoveerd na respectievelijk eerste en tweede te zijn geworden in het Championship.