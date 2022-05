Misschien ben jij een van die ijverige landgenoten die zijn belastingaangifte al heeft ingediend, maar de kans is groter dat je dat karwei net als vele anderen nog even op de lange baan schuift. Toch is er geen ontkomen aan. Daarom zet Slimmer Leven je deze week elke dag een eind op weg. Vandaag, in aflevering 1, beantwoorden we de belangrijkste praktische vragen.