Thibaut Courtois met last, Kevin De Bruyne met tegenzin: Rode Duivels melden zich vandaag voor vierluik in Nations League

Zegedronken. Zo arriveert Thibaut Courtois vandaag om 15 uur in Tubeke. De doelman was zaterdagavond nog de grote uitblinker in de Champions League-triomf van Real tegen Liverpool (0-1), maar dat levert hem dus geen extra verlof op. Volgens de perschef van de bond moet Courtois zich vandaag melden voor de vier Nations League-duels.

Het is evenwel maar de vraag of Courtois de matchen tegen Nederland, Polen (thuis en uit) en Wales ook effectief zal afwerken. De kans lijkt klein. In een interview met VTM gaf Courtois aan dat hij tegen Liverpool “met pijn” gekeept heeft. En die dateert blijkbaar niet van afgelopen weekend. “Ik speel al het hele seizoen met pubalgie. We zullen moeten bekijken met de bondscoach wat we volgende week doen. Ik zal wellicht op medisch verzoek moeten rusten. Als ik top wil zijn op het WK, moet ik kunnen genezen.”

© ISOPIX

Mocht Courtois na overleg met de bondsartsen afhaken, en daar heeft het dus alle schijn van, dan zal Roberto Martinez wellicht voor Simon Mignolet kiezen onder de lat. Het Club-sluitstuk steekt eveneens in topvorm: in de titelstrijd was hij erg belangrijk.

Bondscoach overtuigen

Volgens Martinez wordt het vierluik cruciaal: het is een van de laatste voorbereidingsmomenten richting het WK in Qatar. Het maakt dat veel spelers gemotiveerd zijn om de bondscoach te overtuigen, maar niet iedereen heeft zo veel zin in de Nations League. Kevin De Bruyne noemt de komende interlands “onbelangrijk”. “Het blijven oefenmatchen in mijn ogen”, aldus De Bruyne op de KDB Cup in Drongen, waar kinderen urenlang aanschoven voor een foto en een handtekening.

De Bruyne hekelde de internationale kalender: volgens de Man City-speler heeft hij nauwelijks vakantie: “Amper drie weken op een gans jaar. Dan is twee weken voor de Nations League te lang. Het is voor iedereen een slopend seizoen geweest. We kunnen als spelers zeggen dat we meer rust willen, maar er verandert toch niks. Eenmaal op het veld zullen we doen wat we moeten doen: ik wil winnen.” Maar nog liever zou hij op een strand met palmbomen gaan liggen... (pjc, ssg, jug)