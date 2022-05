Wat een voetbalfeest en een visitekaartje voor Parijs had moeten zijn, draaide bijna uit op een catastrofe. Tienduizenden Liverpoolfans trokken zaterdag zonder of met een vervalst ticket naar de Franse hoofdstad voor de Champions League-finale. Wat volgde was complete chaos, die vraagtekens oproept over de veiligheid van de Olympische Spelen in Parijs.