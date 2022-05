Zo bereidt Ferrero-fabriek zich voor op de komst van de voedselinspectie

Het is een race tegen de klok. In de Ferrero-fabriek in Aarlen wordt druk gewerkt om de installaties proper te maken, want eind deze week komt het Voedselagentschap de site keuren. Begin april werd de productielijn van onder meer Kinder Surprise stilgelegd, nadat salmonella was aangetroffen in de producten. In de Franse pers zijn nu details vrijgegeven over de impact van die besmetting. Als het Voedselagentschap groen licht geeft, rollen er vanaf 13 juni weer eitjes van de band.