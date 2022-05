Gaat Europa onze energiefactuur betaalbaarder maken? En hoe? Cruciale EU-top komt samen

Staats- en regeringsleiders bekijken of ze energieprijzen gaan plafonneren en groepsaankopen gaan organiseren

Gaat Europa onze energiefactuur betaalbaarder maken? Het is een van de centrale vragen op de Europese top die vandaag en morgen in Brussel plaatsvindt. De kans bestaat dat de staats- en regeringsleiders een plafond invoeren op de energieprijzen en beslissen om samen – en dus goedkoper – gas aan te kopen. Al kunnen de Duitsers nog stokken in de wielen steken.