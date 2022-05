Russisch minister Lavrov ontkent dat Poetin ziek is

De gezondheid van Poetin is, net zoals zijn privéleven, taboe in Rusland. Er wordt zelden openlijk over gepraat, maar in de marge van de Russische inval in Oekraïne gaan nu al even geruchten de ronde dat de president zwaar ziek zou zijn en niet meer lang te leven heeft.

LEES OOK. Deze beelden doen geruchten over slechte gezondheid van Poetin oplaaien

Zondag nog schreven verschillende Britse media dat een spion binnen de veiligheidsdienst FSB zou verklaard hebben dat Poetin aan kanker lijdt en nog maar drie maanden te leven heeft. Een Telegramkanaal dat naar eigen zeggen bronnen heeft binnen het Kremlin, bracht ook al berichten over een kankeroperatie die de president onderging.

LEES OOK. “Poetin is terminaal ziek”: wat zeggen experts over hardnekkige geruchten over zijn gezondheid? (+)

In een persbericht als antwoord op een vraag van de Franse zender TF1, reageert Lavrov nu dat “hij niet denkt dat iemand die helder is in zijn hoofd tekenen van ziekte zou kunnen zien” bij Poetin. Hij voegt toe dat de 69-jarige elke dag in het openbaar verschijnt.

“Jullie kunnen het zien op televisie of zijn speeches lezen of beluisteren. Zij die dergelijke geruchten verspreiden moeten naar hun eigen geweten kijken, aangezien ze elke dag kunnen zien dat hij niet ziek is”, aldus Lavrov nog.