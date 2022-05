Missen van e-commercetrein kost ons elk jaar 1 miljard euro en 6.000 jobs

Het verhandelde volume in de verkoop op afstand is sinds 2008 met 293 procent gestegen in België. Er is dus een sterk groeiende markt voor de onlineverkoop, maar in het aanbod liggen de kaarten anders, zegt VBO-hoofdeconoom Edward Roosens. “Daar steeg het verhandelde volume door Belgische ondernemingen actief in de verkoop op afstand tussen 2009 en 2019 ook, maar slechts met 95 procent. Terwijl de groei in onze buurlanden Duitsland (+269 procent) en Nederland (+253 procent) veel sterker was. En niet alleen is de groei lager, ook het aandeel verkoop op afstand in de totale detailhandel is in België met 3 procent veel lager dan in Nederland (10 procent) en Duitsland (12 procent).”

Het VBO berekende dat ons land in de periode 2012-2019 door de gemiste kansen in de e-commercesector tot 0,3 procentpunt bbp-groei per jaar liet liggen.

Volgens de ondernemersorganisatie wringt het schoentje in België bij de verkoop van standaardproducten, waar prijs en leveringssnelheid cruciaal zijn. De Belgische bedrijven kennen dan ook een aanzienlijk concurrentieel nadeel, omdat de lonen hier hoger liggen en het nachtwerk al om 20 uur begint. Het VBO pleit dan ook voor meer flexibiliteit voor e-commercebedrijven.