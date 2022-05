Oekraïense president Zelenski zet chef veiligheidsdiensten in Charkov op straat: “Dacht alleen aan zichzelf”

Zelenski hield zijn toespraak na een bezoek aan het door oorlog geteisterde oosten van Oekraïne. Het was de eerste keer sinds de Russische invasie dat de Oekraïense president dat deel van het land bezocht.

Russische beschietingen hebben alle essentiële infrastructuur in de Oost-Oekraïense stad Sjevjerodonetsk vernietigd, zei Zelenski. “Negentig procent van de huizen is beschadigd. Meer dan twee derde van de woningvoorraad van de stad is vernietigd”, zei Zelenski. De stad wordt continu aangevallen. Volgens de Oekraïense president willen de Russen hun vlag hijsen in de stad. Oekraïne zal er echter alles aan doen om het offensief in te dammen, klinkt het.