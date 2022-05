Politiewoordvoerder Peter De Waele overleden

Peter De Waele, huidig woordvoerder van Europol en woordvoerder van de federale ­politie tussen 2013 en 2018, is zondag in intieme kring overleden. Hij werd 59. Dat bevestigt zijn familie aan De Standaard.

De Waele werd vooral bekend bij het grote publiek als hoofd van de cel Pedofilie van de Brusselse federale gerechtelijke politie. Die cel werd opgericht vlak voor het uitbreken van de zaak-Dutroux in 1996. De Waele werd de expert van de federale politie over pedofilie en bekwaamde zich ook in het verhoren van kinderen. Bij de federale politie werd hij het aanspreekpunt voor de pers als er uitleg gegeven moest worden over een delicaat pedofiliedossier.

De Waele in 2013 werd De Waele de woordvoerder van de nieuw aangestelde commissaris-generaal van de federale politie, Catherine De Bolle. Hij volgde haar in 2018 naar Europol en werd haar communicatieadviseur.

Peter De Waele was al een tijdje ziek.