Zware afvalbrand bij Transcoma in Genk: bedrijfshal vernield

Een zware brand heeft in de nacht van zondag op maandag het afvalverwerkingsbedrijf Transcoma in Genk verwoest. De bedrijfshal is vernield. Om de afvalhoop tot in de kern te kunnen blussen, wordt die uit elkaar getrokken. In 2019 brandde de loods van het bedrijf in de Winterbeeklaan al eens volledig uit.

Rond 00.30 uur kreeg de brandweer Oost-Limburg een oproep binnen dat het brandalarm bij het bedrijf was afgegaan. Bij aankomst bleek het om een zware uitslaande afvalbrand te gaan in de bedrijfshal. De brandweer rukte met man en macht uit, maar kon niet vermijden dat de bedrijfshal zware schade opliep. Sorteermachines, schrootafval, plastic en hout: alles ging in de vlammen op.

Buurtbewoners hebben een aantal knallen gehoord. Een droneteam van de brandweer kwam ter plaatse om de omvang van de brand in kaart te brengen. De brandweer kon de brand beperken tot de bedrijfshal, maar de bluswerken zullen nog vele uren in beslag nemen. Op het eerste gezicht was er niemand in het gebouw aanwezig en is niemand gewond geraakt.

Tweede grote brand

Het vuur in de bedrijfshal zorgt voor heel veel rookontwikkeling. Vooral in de omgeving van Diepenbeek is er nog urenlang rook- en geurhinder. Omwonenden en iedereen die last heeft van de rook, werd aangeraden om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie in huis uit te schakelen.

Rond 6.45 uur was de afvalbrand onder controle. De bluswerken zijn wel nog bezig. Om het vuur volledig te doven, wordt de afvalhoop uit elkaar getrokken. Zo kan tot in de kern worden geblust. Dit werk neemt meerdere uren in beslag. Dit kan voor enige rook- en geurhinder zorgen.

De bewoners in de buurt mogen de ramen en deuren weer openen, tenzij er nog rook hangt. De brandweer raadt aan om alles goed te verluchten.

Voor Transcoma is het al de tweede zware brand in nog geen drie jaar tijd. In september 2019 brandde de loods al eens helemaal uit. Het gebouw werd daarna volledig hersteld, maar is nu dus opnieuw in de as gelegd.

