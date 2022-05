Dit is de top tien met beste doelmannen waardoor Thibaut Courtois zich “niet gerespecteerd” voelde in Engeland

Voetballers lezen niet wat er over hen geschreven wordt? Vergeet het. Thibaut Courtois stelde na de gewonnen Champions League-finale dat hij te weinig respect krijgt, zeker in Engeland.

“Een Engels magazine zette mij in maart niet bij de beste tien doelmannen ter wereld. Ik moet niet eerste zijn, er zijn veel geweldige doelmannen: Alisson, Mendy, Oblak, Ederson… Maar niet bij de beste tien? Dat is een gebrek aan respect en vreemd, zeker na zo’n seizoen. Misschien komt dat door de manier waarop ik Chelsea verliet, maar ik mis wel wat appreciatie. Ik won twee keer de Premier League, maar wordt daar niet echt voor erkend. Velen lachten om mijn eerste jaar in Madrid, maar nu ben ik een winnaar.”

Die top tien waar Courtois het over heeft, was er eentje van FourFourTwo. Een van de bekendste en grootste voetbalmagazines ter wereld. En eentje die onze landgenoot dus leest. In maart speelde Courtois vier wedstrijden: Sociedad (4-1 winst), PSG (3-1 winst), Mallorca (0-3 winst) en FC Barcelona (0-4 verlies). Mogelijk speelde die laatste nederlaag een rol voor onderstaande lijst.

En FourFourTwo zette zijn foutje voor de Champions League-finale wel recht. Het Britse magazine plaatste Courtois in hun meest recente top tien met doelmannen op plek twee, achter Liverpool-keeper Alisson Becker en voor Chelsea-goalie Edouard Mendy. Daarna kwamen Mike Maignan (Milan), Kevin Trapp (Frankfurt), Ederson (Manchester City), Yassine Bounou (Sevilla), Manuel Neuer (Bayern), Samir Handanovic (Inter) en David De Gea (Manchester United).

Ook Donnarumma zag Courtois schitteren

Real Madrid-doelman Thibaut Courtois speelde zaterdag volgens zijn collega Gianluigi Donnarumma “een ongelooflijke wedstrijd” in de Champions League-finale tegen Liverpool (1-0 winst). Dat vertelde de Italiaan van PSG op zondag.

“Ik heb gisteren de finale gezien, Courtois speelde een ongelooflijke wedstrijd, hij hield Real Madrid tot het einde op de been”, zei “Gigione” op een persconferentie van de Italiaanse nationale ploeg. De doelman van PSG, in maart de antiheld in de 3-1 nederlaag van zijn ploeg tegen Real Madrid in de return van de achtste finales, gaf toe dat hij terug had gedacht aan die exit. “Wij hadden dat kunnen zijn in die finale”, klonk het.

“We hadden beter kunnen spelen, maar dat is voetbal, zo gaat dat en zij hebben gewonnen. Felicitaties aan Courtois die een aantal geweldige reddingen deed”, voegde Donnarumma toe.

Over de concurrentiestrijd met Keylor Navas bleef de Italiaan diplomatisch. “Het was een moeilijk jaar, maar ik blijf het maximum geven en ik focus me elke dag om beter te worden.”

Italië speelt woensdag tegen Argentinië in de ‘Finalissima’, een clash tussen de Europese en Zuid-Amerikaanse kampioen. Daarna spelen de Italianen vier Nations League-wedstrijden.