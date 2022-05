Romelu Lukaku praat met Inter over terugkeer

De geruchten zijn te hardnekkig om te negeren. Verschillende Italiaanse media schrijven dat de entourage van Romelu Lukaku (29) deze week met Inter gaat onderhandelen over een uitleenbeurt.

Lukaku verliet Inter vorige zomer voor Chelsea, maar die transfer van 115 miljoen euro was tot dusver een tegenvaller. De Rode Duivel zat meer op de bank dan hem lief was (slechts negen beslissende acties in de Premier League) en dus zou het voor alle partijen beter zijn om tot een oplossing te komen. Enter Inter, al wordt het volgens de lokale pers wel een moeilijk dossier, niet het minst omdat Lukaku fors zou moeten inleveren.

Over Chelsea gesproken: er is een definitief akkoord bereikt met het Amerikaans consortium Clearlake Capital rond zakenman Todd Boehly over een verkoop van de club. De Amerikanen betalen 2,5 miljard pond (2,9 miljard euro) om Chelsea over te nemen van Abramovich en zullen daarnaast 1,75 miljard pond (2 miljard euro) investeren in de club. Dat komt samen op 4,25 miljard pond (bijna 5 miljard euro).