Chelsea profiteert mee van Champions League-triomf Eden Hazard en krijgt “miljoenen van Real Madrid”

“Madridistas, de afgelopen drie jaar heb ik nog niet al te veel kunnen betekenen, door onder andere blessures. Maar volgend seizoen ga ik alles voor jullie geven”, riep Hazard door de microfoon bij de viering van de Champions League-triomf.

Hazard kwam in de finale tegen Liverpool niet van de bank en speelde uiteindelijk slechts 83 minuten in drie wedstrijden gedurende de Europese campagne van De Koninklijke:

28 september: 66 minuten tegen Sheriff (1-2 verlies)

7 december: 9 minuten tegen Inter (2-0 winst)

15 februari: 8 minuten tegen PSG (1-0 verlies)

Maar de Champions League staat voortaan wel op het palmares van de Rode Duivel en dat legt ook ex-club Chelsea geen windeieren. Door een clausule die opgenomen werd in het contract van Hazard moet Real Madrid nu 15 miljoen pond (17,6 miljoen euro) extra betalen aan de Blues, die onze landgenoot in 2019 voor 115 miljoen euro verkochten. Dat meldt The Daily Mail.

Chelsea zal het geld goed kunnen gebruiken na de overname door Todd Boehly.