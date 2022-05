Nog eens 10 lichamen gevonden na aanval in Congo, 37 slachtoffers in totaal

In Beni, in het oosten van de Democratische Republiek Congo, zijn nog eens 10 lichamen gevonden na een aanval door rebellen. Dat melden het leger en een lokale organisatie. Het brengt het totale aantal slachtoffers na de aanval van zaterdag op 37.

“We hebben zaterdag 27 lichamen geborgen en hebben er net nog 10 andere opgehaald”, aldus Kinos Katuho, de voorzitter van een lokale burgerorganisatie, zondagavond. Hij voegt toe dat de slachtoffers in hun huizen in het dorp Beu-Manyama door rebellen van ADF werden gedood met machetes en vuurwapens.

Een woordvoerder van het leger bevestigt het nieuws en laat weten dat het leger zaterdag 7 ADF-strijders heeft gedood.

De moordpartij vond plaats na een maand van relatieve rust in Beni, waar het Congolese en Soedanese leger sinds eind november gezamenlijke operaties uitvoeren tegen de ADF-rebellen.

Vrijdag werden in het territorium Irumu nog 17 onthoofde lichamen aangetroffen, waarschijnlijk van mensen die ontvoerd werden door ADF.

Afdeling van IS

De gewapende groep ADF, die door terreurgroep Islamitische Staat wordt omschreven als zijn afdeling in Centraal-Afrika, wordt ervan beschuldigd achter de dood van duizenden burgers in Congo te zitten. De groep zou ook jihadistische aanslagen plegen in Oeganda.

Volgens de Verenigde Staten zijn ongeveer 130 verschillende gewapende groepen actief in Congo. De meesten van hen willen de controle krijgen over grondstoffen waaraan het land rijk is.