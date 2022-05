Echtgenoot van Nancy Pelosi opgepakt wegens dronkenschap achter het stuur

De echtgenoot van de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, is tijdelijk opgepakt wegens dronkenschap achter het stuur. De politie hield Paul Pelosi zaterdagnacht onder invloed staande in de staat Californië, berichten verschillende Amerikaanse media. De informatie blijkt ook uit een lijst van recente arrestaties van de lokale politie van Napa County. Paul Pelosi, 82 jaar, werd iets voor middernacht opgepakt en enkele uren later op borg vrijgelaten.

Nieuwssite The Hill citeert een woordvoerder van Nancy Pelosi (82), die zegt dat de Democrate geen commentaar geeft over “private aangelegenheden”. Op het moment van de feiten was ze niet in Californië, maar aan de Amerikaanse oostkust.

Nancy en Paul Pelosi zijn bijna zestig jaar getrouwd. Ze hebben vijf kinderen samen. Paul Pelosi is een welgestelde zakenman, Nancy Pelosi een van de machtigste politici van het land. Als voorzitster van het Huis van Afgevaardigden is ze de nummer drie van het land, na president Joe Biden en vicepresident Kamala Harris.