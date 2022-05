Vlaams begrotingstekort blijkt 2,55 miljard euro kleiner dan verwacht

De Vlaamse begroting is vorig jaar voor 2,75 miljard euro in het rood gegaan. Daarmee is het tekort 2,55 miljard euro kleiner dan oorspronkelijk verwacht. Dat blijkt uit de definitieve jaarcijfers die vorige week aan het Vlaams Parlement zijn bezorgd. Ook de totale schuld stijgt minder hard.

De Vlaamse begroting heeft het in 2021 dus minder slecht gedaan dan verwacht. De voornaamste oorzaken van het lagere begrotingstekort zijn hogere inkomsten uit de belastingen op de aankoop van woningen en een resem uitgaven die lager liggen dan oorspronkelijk gedacht (de zogenaamde onderbenutting).

Ook de totale schuld stijgt minder hard dan oorspronkelijk gevreesd: ze klokt af op 33,35 miljard euro, een toename met ongeveer drie miljard euro. Die stijging ligt 4,5 miljard euro lager dan oorspronkelijk gebudgetteerd. Hier spelen vooral het lagere begrotingstekort, minder investeringen in woningbouw, scholenbouw en Oosterweel een rol.

Volgens Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde zijn de begrotingsmeevallers nog geen reden voor overdreven optimisme. “In tegenstelling tot Wallonië en Brussel zijn zowel de schuldopbouw als de begrotingstekorten in Vlaanderen ondanks de corona- en Oekraïnecrisis wel beheersbaar. Dat is het goede nieuws. Toch mogen we niet overdreven optimistisch zijn. De Vlaamse begroting is structureel nog niet helemaal uit de gevarenzone”, klinkt het. Zo zal de schuld de komende jaren nog verder stijgen tot boven de 90 procent van de inkomsten. “We zijn daarmee nog ver weg van ons ideale schuldniveau van 65 procent”, zegt Vande Reyde.

Volgens de Open VLD’er zullen er extra inspanningen nodig zijn “om in de volgende jaren begrotingsoverschotten te boeken”. Vande Reyde ergert zich al langer aan wat hij “de Vlaamse subsidieziekte” noemt. Jaarlijks spendeert de Vlaamse overheid voor ruim 14 miljard euro aan subsidies. “Te veel uitgaven gaan nog naar onzinnige dingen, zoals subsidies voor festivals of 500 miljoen euro per jaar naar godsdiensten. Het wordt tijd dat we de Vlaamse uitgaven enkel aan kerntaken geven.”