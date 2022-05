Hallo Champions League 2022-2023: dit zijn de potten voor de loting, met kampioen Club Brugge zeker in Pot 4

De finale van de Champions League 2021-2022 is nog maar net voorbij of er wordt alweer gedacht aan de editie van volgend seizoen.

Op donderdag 25 augustus vindt de loting plaats voor de groepsfase. Er zijn uiteraard opnieuw vier potten, waarvan de eerste twee na de winst van Real Madrid al bekend zijn.

In principe komen de kampioenen van de zes hoogst geklasseerde landen op de UEFA-coëfficiëntenlijst, de winnaar van de Champions League en die van de Europa League in pot 1 terecht. Omdat Real Spaans kampioen werd, was het al verzekerd van een plaats in pot 1 en daardoor komt Ajax erbij. Nederland staat namelijk zevende op de lijst van de UEFA.

Verliezend finalist Liverpool zit zo in pot 2, want die wordt net zoals pot 3 en pot 4 bepaald op basis van de clubranking van de Europese voetbalbond. Daarom zit bijvoorbeeld Juventus in pot 2 en Inter in pot 3, terwijl de Oude Dame vierde en de Nerazzurri tweede werden in de Serie A.

Van pot 3 zijn al zeven van de acht clubs bekend. Als Benfica zich via de kwalificaties plaatst voor het kampioenenbal, maakt de club van Jan Vertonghen het achttal vol. Bij falen van de Portugezen kan die plek gaan naar clubs als Rangers FC, Dinamo Zagreb, Rode Ster Belgradro en Marseille. Club Brugge heeft de op twee na laagste clubcoëfficiënt van de nu al geplaatste ploegen en zit, samen met Schots kampioen Celtic, sowieso in pot 4.

POT 1

Bayern München

Manchester City

Real Madrid

Paris Saint-Germain

Ajax

FC Porto

Eintracht Frankfurt

AC Milan

POT 2

Liverpool

Chelsea

Barcelona

Juventus

Atlético Madrid

Sevilla

RB Leipzig

Tottenham

POT 3

Borussia Dortmund

FC Salzburg

Shakhtar Donetsk

Internazionale

Napoli

Benfica (bij kwalificatie)

Sporting Lissabon

Bayer Leverkusen

POT 4

Rangers FC (bij kwalificatie)

Dinamo Zagreb (bij kwalificatie)

Rode Ster Belgrado (bij kwalificatie)

Marseille

Olympiakos (bij kwalificatie)

FC Kopenhagen (bij kwalificatie)

Club Brugge

Celtic