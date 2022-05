“Ik wil hier niet meer zijn”: schrijnende taferelen uit Parijs in aanloop naar Champions League-finale onderwerp van Frans-Engels welles-nietesspelletje

“Papa, ik wil hier niet meer zijn.” De angst in de ogen van Maxwell Pearce (11) zegt alles over wat er zich zaterdagavond afspeelde rond het Stade de France in Parijs. “Hij dacht dat hij ging sterven”, zegt zijn vader daar over in de Britse pers. Een andere Liverpool-fan omschreef de taferelen in Parijs als “een oorlogszone”.

Duizenden Liverpool-fans vormden in de aanloop naar de Champions League-finale een drummende mensenmassa. Sommige Engelse fans – al dan niet in het bezit van een ticket – probeerden aan het gedrum te ontsnappen door over de hekken te klimmen, maar dat lokte dan weer een reactie uit bij de Franse politie. Ook onschuldige fans die wél over een ticket voor de wedstrijd beschikten, kregen traangas in het gezicht. Zoals de 9-jarige zoon van auteur Carl Clemente, waarvan de beelden dit weekend viraal gingen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Inmiddels ontspint zich boven de hoofden van de fans een welles-nietesspelletje over de schuldigen voor het debacle. De Franse politie en de Europese voetbalbond UEFA benadrukten zaterdag al meermaals dat er veel fans zonder ticket het stadion probeerden te bereiken. Om die reden zou de toegang ook tijdelijk afgesloten zijn. De Liverpool-fans zouden zich ook in groten getale te laat naar het stadion hebben begeven. Dat verhaal werd maandag ook herhaald door de Franse minister van Sport Amelie Oudea-Castera. Zij wijst er ook op dat er geen problemen waren met de fans van Real Madrid.

Britse tegenreactie

Maar dat narratief wordt inmiddels door vele Liverpool-fans ontkend. Zij wijzen met de vinger naar de agressieve Franse politie, een gebrek aan organisatie, en provocaties door Franse jeugdbendes die de ordediensten opnaaiden.

Zo vertelde Liverpool-speler Andy Robertson maandag aan de BBC dat een vriend de toegang tot het stadion werd ontzegd, omdat hij een vals ticket zou hebben. “Ik kan je verzekeren dat zijn ticket niets vals was: hij had het van mij gekregen”, aldus Robertson.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De Britse pers maakt inmiddels vergelijkingen met het Hillsborough-drama uit 1989. Toen kwamen 97 Liverpool-fans om het leven bij gedrum in de tribunes. Volgens Britse tabloids destijds was die dodentol de schuld van Liverpool-hooligans, maar uit een onderzoek bleek dat de organisatie tekortschoot en dat ook de hulpdiensten in de fout waren gegaan.

Onderzoek

De Britse regering en Liverpool hebben Frankrijk en de UEFA inmiddels gevraagd om een officieel onderzoek. Er vindt maandag sowieso al overleg plaats tussen het Franse ministerie van sport, de Franse politie, en vertegenwoordigers van de Franse voetbalbond en de UEFA. Amelie Oudea-Castera hoopt naar eigen zeggen uit dat overleg “lessen te trekken voor onze grote sportieve evenementen”.