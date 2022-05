Wat kan je doen als je in een sociale mediastorm terechtkomt? “De schade die zo’n online tribunaal veroorzaakt, is gigantisch”

Op sociale media wordt een 15-jarige Limburgse jongen massaal beschuldigd van needle spiking op het Hasseltse jongerenfestival ‘We R Young’. Onterecht, want volgens de politie en het parket slaat dat alvast nergens op. “Het fenomeen is niet nieuw. Het is de hedendaagse, online versie van een heksenverbranding”, zegt privacyexpert Matthias Dobbelaere-Welvaert. Maar wat kan je er allemaal tegen doen?