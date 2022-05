En plots staat de zoon van Eden Hazard met een stoel te zwaaien in Bernabéu na Champions League-triomf Real Madrid

Madrid vierde zondagavond feest. Het lokale Real had een dag eerder dan ook de Champions League gewonnen door Liverpool met 1-0 te verslaan. In het Estadio Santiago Bernabéu werden alle spelers op een daverend applaus onthaald.

IN BEELD. Thibaut Courtois en ploegmaats gehuldigd na 14e Champions League-overwinning, fans massaal aanwezig in Madrid

Een voor een werden de ‘Madristas’ op het podium geroepen voor een uitzinnige menigte van zo’n 80.000 supporters. Uiteraard was er een staande ovatie voor Man van de Match Thibaut Courtois.

Er was ook veel applaus voor Karim Benzema, en zowaar geen boegeroep voor Gareth Bale. De Welshman verlaat na acht jaar de club als vrij speler.

Tranen waren er bij Marcelo. De Braziliaan trekt na 25 prijzen als meest succesvolle Real-speler ooit en na 15 seizoenen in de kleuren van de Spaanse topclub de deur dicht.

Maar achteraf gezien was het toch vooral het zoontje van Eden Hazard dat de show stal in het volgepakte stadion. Verdediger David Alaba startte dit seizoen een trend waarbij hij na elke Madrileense triomf een stoel de lucht instak, wat begon na de comeback van Real in de 1/8ste finales tegen PSG.

De Oostenrijker deed dat zondagavond opnieuw, waarna hij gevolgd werd door een van de zoontjes van Hazard en die van middenvelder Toni Kroos. Tot jolijt van het publiek.

