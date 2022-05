Liverpool-spelers geven vertrekkende Divock Origi waardig afscheid met lofzang op de bus: “Ik ga deze jongens echt missen”

Coach Jürgen Klopp grijnsde breed toen hij de trofeeën omhoog hield, terwijl de drie bussen met de mannen- en vrouwenploeg zo’n 3,5 uur nodig hadden om hun weg te banen door de zee van rode vuurpijlen. “Het is ongelooflijk”, zei Henderson tegen LFC TV. “We wisten niet zeker hoe het zou zijn. Maar dit is waar het allemaal om draait. Dit is waarom je het doet en voor wie je het doet.”

Ook aanwezig op en in de bus van Liverpool: Divock Origi. Onze landgenoot laat de Reds na acht seizoenen achter zich, zeer waarschijnlijk voor een avontuur bij AC Milan. “Ik ga deze jongens echt missen”, zei de aanvaller in een kort interview. “Ik ben hier acht jaar geweest, maar ik voel dat mijn doel bereikt is. De club is in veilige handen en deze ploeg kan nog zo veel beter.”

En het gevoel is wederzijds, Origi zal gemist worden door zijn ploegmakkers. Dat bewijst een video van in de Liverpool-bus tijdens de parade. Daarbij wordt onze landgenoot luidkeels toegezongen door kleppers als Trent Aleksander-Arnold en Thiago.